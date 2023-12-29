Небольшой снег ожидается в Иркутской области на предстоящих выходных

Метеорологи прогнозируют небольшой и умеренный снег в Иркутской области в предстоящие выходные дни. Столбики термометров днем покажут от −33 до −1°С. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в Иркутском гидрометцентре.
В субботу, 30 декабря, ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой снег, днём в западных, северо-западных районах небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах утром туман. Ветер юго-западный, юго-восточный 4−9 м/с, местами порывы до 12 м/с. Столбики термометров ночью покажут −8,-13°, при прояснении −18,-23°, в северо-восточных, Киренском, Катангском районах −28,-33°, при прояснении −38,-43°, днём за окном будет −1,-6°, при облачной погоде −11,-16°, в северо-восточных районах, на севере Катангского района −22,-27°, местами −28,-33°С.
В воскресенье, 31 декабря, прогнозируют облачную погоду, ожидается небольшой, местами умеренный снег, в западных, северо-западный районах местами небольшой снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с. Ночью за окном будет около −10,-15°, при прояснении −20,-25°, в западных, северо-западных районах и в горах южного Прибайкалья −5,-10°, днем столбики термометров установятся на отметке −4,-9°, местами −14,-19°, на севере Катангского района ночью ожидается −24,-29°, днем −20,-25°С.