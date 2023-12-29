Небольшой снег ожидается в Иркутской области на предстоящих выходных

В субботу, 30 декабря, ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой снег, днём в западных, северо-западных районах небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах утром туман. Ветер юго-западный, юго-восточный 4−9 м/с, местами порывы до 12 м/с. Столбики термометров ночью покажут −8,-13°, при прояснении −18,-23°, в северо-восточных, Киренском, Катангском районах −28,-33°, при прояснении −38,-43°, днём за окном будет −1,-6°, при облачной погоде −11,-16°, в северо-восточных районах, на севере Катангского района −22,-27°, местами −28,-33°С.