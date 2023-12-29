Школьница из Башкирии отправится на Северный полюс

Известно, что школьница стала победительницей IV сезона конкурса «Атомный урок х Ледокол знаний», финал которого прошел в павильоне «Атом» на ВДНХ в Москве. Алиса набрала наивысший балл среди всех участников интеллектуальной игры, отвечая на вопросы по теме атомных технологий и науки, а также искусства и культуры.
Вместе с гимназисткой на Северный полюс поедет ее педагог — учительница истории Лидия Селиверстова. Как ранее сообщало ИА «Башинформ», проект преподавательницы «Энергия атома: между прошлым и будущим» по итогам конкурса признали лучшим.