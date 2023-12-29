Жители Узбекистана встретят новогодние праздники без снега — Узгидромет

По данным Узгидромета, в пятницу на территорию республики ожидается вторжение холодного и влажного воздуха. В утренние часы местами по республике начались дожди, в горах осадки в виде дождя и снега.
В течение дня будет постепенное понижение температуры воздуха, во второй половине дня до 0…+5 градусов. Дожди продолжатся, и местами по республике произойдет переход дождя в снег. В горных районах осадки местами будут сильными. По республике ожидается усиление ветра до 17−22 м/с.
В субботу, 30 декабря, по территории Узбекистана ожидается относительно холодная погода, без осадков, лишь в горных районах республики местами возможен небольшой снег. Ночная температура понизится до 0…-5, по северу — до −6…-9, а днем будет в пределах +2…+7 градусов..31 декабря и 1 января по всей территории республики ожидается погода без осадков.
«В этом году, как это часто бывает, жители Узбекистана будут встречать новогодние праздники без снега», — отметили синоптики.
Ночные морозы сохранятся, а днем температура воздуха будет постепенно повышаться и к 1 января достигнет +10…+13 градусов. Сухая погода сохранится и 2 января, но небольшой заток холодного воздуха понизит дневную температуру до +6…+9 градусов. Местами по республике возможен туман.
В столице 29 декабря ожидается дождь с переходом в снег. Ветер западный 3−8 м/с, временами с усилением до 12−15 м/с. Во второй половине дня понижение температуры до 0…+2,
31 декабря и