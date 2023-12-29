Жители Узбекистана встретят новогодние праздники без снега — Узгидромет

В субботу, 30 декабря, по территории Узбекистана ожидается относительно холодная погода, без осадков, лишь в горных районах республики местами возможен небольшой снег. Ночная температура понизится до 0…-5, по северу — до −6…-9, а днем будет в пределах +2…+7 градусов..31 декабря и 1 января по всей территории республики ожидается погода без осадков.