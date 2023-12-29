Уфимцев предупредили об отключении электричества в домах

Речь идет об улицах Ахмата Лутфуллина, 77−97, 108−138, Кумысной, 1−13, Прилукской, 9, Мидхата Шакирова д. 3−27, Кирея Мэргэна д. 1−27, Раиля Кузеева д. 4−28, Парадной д. 94−114, Уралтауской д. 4−25, 1й Ландышевый д. 1−27, 2й Ландышевый д. 1−27, 3й Ландышевый д. 1−19, Александра Бурзянцева д. 15−53, Кадира Даяна д. 2−30, Академической д. 64−90, Новоуфимской с д. 2 по д. 26, Клубничный пер. с д. 1 по д. 16, Тунгаурской с д. 1 по д. 20, Круглый пер. с д. 2 по д. 15, Счастливой с д. 90 по д. 118, Солидарности с д. 77 по д. 127, Василия Катаринского с д. 26 по д. 66.