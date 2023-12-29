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Морозы до −50 ожидаются в Хабаровском крае 30 декабря

Синоптики Хабаровского края дали прогноз на последнюю субботу 2023 года.
Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 93% 751 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае 30 декабря не прогнозируется опасных метеоявлений. В регионе будет морозно, но сильные холода по краю не ударят. В некоторых местах пройдет снег.

В Хабаровске осадков не ожидается. Ночью 21−23 градуса мороза, днем от −14 до −16. Ветер западный, от четырех до 10 метров в секунду.

На юге региона ночью пройдет небольшой снег, похолодает до 21−26 градусов мороза, местами температура опустится до −35. Днем осадков не прогнозируется, за окном — 10−15 градусов ниже нуля, местами — до −20. Ветер западный, от шести до 11 метров в секунду.

В центре региона небольшой снег пройдет ночью в Хабаровском и Нанайском районе, температура ожидается от −21 до −40. Днем от −11 до −27, ветер различных направлений от одного до 10 метров в секунду.

На севере региона существенных осадков не прогнозируется. Ночью от −22 до −38 градусов, местами — до −58. Днем от −17 до −26, местами — до −39. Ветер преимущественно западных направлений, от двух до 14 метров в секунду. На побережье Тугуро-Чумиканского района порывы местами усилятся до 15−20 метров в секунду.