Морозы до −50 ожидаются в Хабаровском крае 30 декабря

На севере региона существенных осадков не прогнозируется. Ночью от −22 до −38 градусов, местами — до −58. Днем от −17 до −26, местами — до −39. Ветер преимущественно западных направлений, от двух до 14 метров в секунду. На побережье Тугуро-Чумиканского района порывы местами усилятся до 15−20 метров в секунду.