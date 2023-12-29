Какие плюсы даст Владивостоку статус Молодежной столицы

О преимуществах нового статуса для столицы Приморья рассказали в прямом эфире программы «Муниципальная среда», которая проводится совместно с Центром управления регионом и правительством края.



В гостях — начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Екатерина Ищук, председатель комитета по молодежной политике, физкультуре и спорту Думы Владивостока Мария Лагунова и куратор федеральной программы развития молодежного предпринимательства в Приморье Павел Киселев.



Сразу же, в начале эфира, Екатерина Ищук рассказала, какие возможности дает статус Молодежной столицы России:



· 100 путешествий по России от проекта Росмолодежи «Больше, чем путешествия» разыграют среди общественников и активистов;



· Росмолодежь выделила путевки по маршруту Владивосток — Москва — Владивосток для молодежного актива города, куда входят студенты вузов и колледжей;



· Во Владивостоке проведут грантовый конкурс, в котором смогут принять участие жители всей страны;



· Огромное количество событийных мероприятий — от федерального Дня молодежи до международных игр «Дети Приморья».