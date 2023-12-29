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Как отличить размороженную красную икру от качественной?

Сколько консервантов может быть в красной икре, рассказали эксперты.

Чем отличается размороженная и искусственная красная икра от качественного натурального продукта?

Красная икра — продукт вкусный и полезный. В ней содержатся белки, кальций, фосфор, полиненасыщенные жирные кислоты и витамины А, D и Е.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан дает рекомендации по выбору красной икры.

Отличить натуральную икру от искусственной легко можно отличить следующим образом: надо опустить несколько икринок в горячую воду. Если они опустились на дно сосуда и побелели, то продукт натуральный, если же окрасили воду и начали растворяться, то искусственный.

Если после вскрытия выяснится, что икра истекает «соком», а икринки выглядят сдувшимися или лопнувшими, это будет означать, что икра подверглась размораживанию.

Роспотребнадзор предостерегает от покупки икры у частных лиц и в случайных местах. Выбирая продукт, стоит изучить информацию на этикетке: найти название рыбы, из которой была получена икра, даты изготовления и упаковывания.

Баночка не должна быть вздута или проминаться внутрь. Также должен присутствовать номер завода, индекс смены и рыбной промышленности «Р».

Выбитые цифры на жестяной заводской банке с икрой должны быть выпуклыми, а не вдавленными. Маркировка также может быть нанесена несмываемой краской.

В состав, помимо вида рыбы, из которой получена икра, обычно входят соль (не более 6% от веса икры), кукурузное или подсолнечное масло, а ещё глицерин и не более 2-х консервантов.

Если зернистая икра произведена из мороженой икры рыб семейства лососевых, то должны быть слова «произведена из мороженого сырья».