Как отличить размороженную красную икру от качественной?

Чем отличается размороженная и искусственная красная икра от качественного натурального продукта?
Красная икра — продукт вкусный и полезный. В ней содержатся белки, кальций, фосфор, полиненасыщенные жирные кислоты и витамины А, D и Е.
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан дает рекомендации по выбору красной икры.
Отличить натуральную икру от искусственной легко можно отличить следующим образом: надо опустить несколько икринок в горячую воду. Если они опустились на дно сосуда и побелели, то продукт натуральный, если же окрасили воду и начали растворяться, то искусственный.
Если после вскрытия выяснится, что икра истекает «соком», а икринки выглядят сдувшимися или лопнувшими, это будет означать, что икра подверглась размораживанию.
Роспотребнадзор предостерегает от покупки икры у частных лиц и в случайных местах. Выбирая продукт, стоит изучить информацию на этикетке: найти название рыбы, из которой была получена икра, даты изготовления и упаковывания.
Выбитые цифры на жестяной заводской банке с икрой должны быть выпуклыми, а не вдавленными. Маркировка также может быть нанесена несмываемой краской.
В состав, помимо вида рыбы, из которой получена икра, обычно входят соль (не более 6% от веса икры), кукурузное или подсолнечное масло, а ещё глицерин и не более 2-х консервантов.
Если зернистая икра произведена из мороженой икры рыб семейства лососевых, то должны быть слова «произведена из мороженого сырья».