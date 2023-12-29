Канатную дорогу и трассы ГЛК «Хехцир» проверил губернатор Хабаровского края

Сегодня Михаил Дегтярев вместе с воспитанниками отделения горнолыжного спорта краевой спортшколы олимпийского резерва проверил кресельную канатную дорогу и снежные трассы ГЛК «Хехцир». К их компании присоединилась супруга губернатора Галина и их сыновья Василий и Александр.
— Уверен, что СТК «Хехцир» станет популярным среди жителей Хабаровска и гостей региона. Почти миллиард рублей вложен в этот проект в рамках инициативы «Край притяжения. Туризм в удовольствие» и национального проекта «Туризм», — сказал глава региона.
Михаил Дегтярев отметил, что на курорте «Хехцир» также будет создана горнолыжная школа для детей. В компании юных горнолыжников и своей семьи Михаил Дегтярев протестировал кресельную канатную дорогу и вместе с ними совершил спуск со склона. Руководитель края положительно оценил работу подъемника и самой горнолыжной трассы.
СТК «Хехцир» представляет собой крупный инфраструктурный объект, направленный на развитие туристической сферы в регионе. Международный горнолыжный курорт с общей площадью 360 гектаров расположен всего в получасе езды от краевой столицы.