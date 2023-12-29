Канатную дорогу и трассы ГЛК «Хехцир» проверил губернатор Хабаровского края

Михаил Дегтярев отметил, что на курорте «Хехцир» также будет создана горнолыжная школа для детей. В компании юных горнолыжников и своей семьи Михаил Дегтярев протестировал кресельную канатную дорогу и вместе с ними совершил спуск со склона. Руководитель края положительно оценил работу подъемника и самой горнолыжной трассы.