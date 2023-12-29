Как в Прикамье будут работать больницы, банки, почта и ЗАГСы

— С 9 января по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам рабочий день для всех МФЦ, расположенных в Перми, станет на час короче, — сообщили в пресс-службе учреждения. — В эти дни недели они будут работать с 8:00 до 19:00. По средам, как и прежде, будут принимать документы с 8:00 до 20:00, в субботу — с 9:00 до 15:00.