Как в Прикамье будут работать больницы, банки, почта и ЗАГСы

Нас ждут длинные каникулы: в пятницу поздравим коллег с Новым годом, а на работу выйдем лишь 9 января.
Нелишне будет знать, как в праздничные дни будут работать различные организации, а также иметь под рукой нужные телефоны.
Медицинская помощь
31 декабря, 1 и 2 января поликлиники работать не будут. 30 декабря, 3, 4, 5 и 6 января прием будут вести лишь дежурные участковые врачи-терапевты, педиатры и другие специалисты. Хотя в эти дни продолжится проведение диспансеризации взрослого населения, профилактических медицинских осмотров и диагностических исследований.
В стоматологических клиниках с 30 декабря по 8 января работают только дежурные стоматологи.
Вызвать врача неотложной помощи можно будет в любой день с 8:00 до 23:00 по телефону 122. Обслуживать вызовы медики будут до полуночи.
Скорая помощь, травмпункты, а также служба медицины катастроф и санитарная авиация будут работать в праздничные дни в усиленном режиме.
Почта и пенсии
31 декабря, 1 и 7 января будут закрыты все почтовые отделения. А вот у почтальонов выходных не будет: они продолжат разносить письма, периодические печатные издания, а также пенсии и пособия.
В остальные праздничные дни все почтовые отделения в Пермском крае будут работать в обычном режиме.
Участки курьерской доставки в Пермском крае будут работать до 31 декабря включительно. Почтовые курьеры отдыхают 1, 2 и 7 января.
Сбербанк
1 — 8 января в Сбербанке будут работать только дежурные офисы. С их списком можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
Банкоматы и терминалы в зонах круглосуточного обслуживания отделений в праздники будут работать в обычном режиме.
МФЦ
В субботу, 30 декабря, еще можно обратиться в МФЦ. А вот с 31 декабря по 8 января все офисы «Мои документы» Пермского края закроются на каникулы.
— Обратиться за получением услуг жители смогут с 9 января, — пояснила заместитель информационно-аналитического управления Пермского краевого МФЦ Виктория Бояршинова.
При этом сразу после новогодних каникул режим работы МФЦ изменится.
— С 9 января по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам рабочий день для всех МФЦ, расположенных в Перми, станет на час короче, — сообщили в пресс-службе учреждения. — В эти дни недели они будут работать с 8:00 до 19:00. По средам, как и прежде, будут принимать документы с 8:00 до 20:00, в субботу — с 9:00 до 15:00.
ЗАГСы
31 декабря, 1 и 7 января — выходные. В остальные праздничные дни они будут дежурить по графику.
30 декабря вас примут в Орджоникидзевском отделе ЗАГС — с 9:00 до 17:00, 2 января будет работать Кировский отдел, 3 января — Индустриальный, 4-го — Орджоникидзевский, 5-го — Свердловский, 8-го — Мотовилихинский отдел.
А накануне Рождества, 6 января, можно будет обратиться в специализированный отдел ЗАГС, который находится на улице Газеты «Звезда», 8.
Часы работы всех отделов в эти дни — с 9:00 до 17:00.
Изменится в праздничные дни и работа регистрационно-экзаменационных подразделений.
— Нерабочими днями будут 1 и 2 января, — сообщили в ГИБДД. — С 3 по 5 января отделения будут работать в укороченном режиме — с 8:00 до 17:00.
Чтобы избежать неудобств, в ГИБДД советуют заранее спланировать посещение Госавтоинспекции, записавшись на прием через портал «Госуслуги».
ТРАНСПОРТ
Как будут ходить автобусы и трамваи
В новогоднюю ночь трамваи и автобусы будут перевозить пермяков до четырех утра. Правда, водителям дадут встретить Новый год: общественный транспорт сделает двухчасовой перерыв — после одиннадцати вечера до часа ночи.
Но затем автобусы и трамваи вновь появятся на улицах Перми. В мэрии обещают, что в новогоднюю ночь они будут подъезжать к остановкам каждые полчаса. Это касается автобусных маршрутов № 1, № 6, № 10, № 14, № 20, № 32, № 50, № 51, № 53, № 67, № 68, № 77 и трамваев № 4, № 7 и № 12.
В первый день нового года на линию выйдет лишь половина автобусов и трамваев. А со 2 января и до конца новогодних каникул транспорт будет ходить так, как обычно ходит в выходные.
…и электрички
В Пермской пригородной компании опубликовали расписание электричек в новогодние праздники с 30 декабря по 8 января.
В эти дни отменяются поезда № 6191 «Кукуштан — Пермь II» и № 6935/6932 «Чусовская — Рассоленко — Чусовская».
Пригородные поезда № 7194 «Пермь II — Кунгур», № 6193 «Кунгур — Верещагино», № 7182 «Чусовская — Теплая Гора» не выйдут на линию 31 декабря, а также 5 и 7 января.
Электропоезда № 6009 «Пермь II — Верещагино» и № 7184 «Чусовская — Пашия» не будут ходить 8 января.
На три дня Нового года — 1, 6 и 8 января — отменяются электрички № 7181 сообщением Теплая Гора — Чусовская.
Все праздничные дни, с 30 декабря по 8 января, будут ходить электрички № 6945/6942 сообщением Чусовская — Кын — Чусовская. Начиная с 13 января они будут курсировать по выходным дням.
Поезд № 7183 «Пашия — Чусовская» будет ходить ежедневно в новогодние каникулы с 31 декабря по 8 января. А с 10 января продолжит курсировать по обычному расписанию со вторника по пятницу и по воскресеньям.
Выручат экстренные телефоны
Вроде бы номера круглосуточных телефонов экстренных оперативных служб все должны знать с детства. Но в критической ситуации люди нередко теряются. Поэтому напоминаем их еще раз:
112 — Единая диспетчерская служба Перми.
01 (010 с мобильного) — пожарная охрана.
02 (020) — полиция.
03 (030) — скорая медицинская помощь.
04 (040) — аварийная служба газовой сети.
Кроме того не помешает иметь под рукой телефоны «дежурок» и справочных: Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю — 210−42−75, оперативный дежурный Центра медицины катастроф −241−44−44, дежурная часть ГУВД по Пермскому краю — 246−77−00, дежурная часть ГИБДД ГУВД по Пермскому краю — 246−73−00, круглосуточная справочная по аптекам — 249−44−44, справочная скорой помощи (о пропавших людях) — 236−17−49.
Проблемы с коммуналкой? Звоните!
В Перми по любой проблеме ЖКХ можно позвонить, в том числе, в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Перми — 2−059−059.
Другие аварийные телефоны по проблемам ЖКХ:
— Центральная диспетчерская служба ЖКХ администрации города Перми (прорвало трубу, канализацию, отопление, отключили свет) — 057 (круглосуточно);
— Тепловые сети (горячее водоснабжение, отопление) — 259−39−98;
— Водоканал (холодное водоснабжение, канализация) — 210−06−80 или 068 (с мобильных телефонов);
— Горэлектросеть — 200−63−00;
— Аварийная диспетчерская по газу — 282−52−10;
— «Горячая линия» департамента дорог и транспорта администрации города Перми — 250−25−50;
— Вывоз мусора — 236−90−55.