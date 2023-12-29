Где в Омске покататься с горки?

Впереди длинные новогодние праздники. Любимые детские (и не только) зимние забавы это, конечно, горки. Мы составили подборку для омичей, куда можно сходить покататься с детьми и сколько стоят тюбинги.
Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ
- Горки высотой 3, 5 и 6 метров. Вход бесплатный.
- Прокат тюбингов — от 150 рублей до 350 рублей (зависит от размера тюбинга и продолжительности проката).
- Аттракцион «Тюбинг-кросс» (190 рублей взрослый, 160 рублей — детский).
Стадион «Красная звезда»
- Там залиты две горки 3 и 6 метров.
- Прокат ватрушек — 200 рублей (30 минут) и 300 рублей (час).
Парк «Советский»
- Горки высотой 3 и 5 метров. Вход на горку бесплатно.
- Прокат тюбингов — от 150 рублей до 350 рублей (зависит от размера тюбинга и продолжительности проката).
Парк имени 300-летия Омска
- Две горки разной высоты (со стороны бульвара Архитекторов).
- Стоимость проката тюбингов варьируется от размера надувных санок. За самый малый нужно заплатить 250 рублей, за большой — 350 рублей.
Парк «Птичья гавань»
- Горка будет готова до Нового года.
- Прокат ватрушек — 150 рублей/час, ледянок — 50 рублей/час.
В мэрии Омска представили также интерактивную карту с новогодними развлечениями на зимних каникулах. Подробнее о мероприятиях можно узнать тут.