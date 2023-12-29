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Где в Омске покататься с горки?

Рассказываем, где и за сколько можно взять ватрушки в аренду.
Источник: Om1.ru

Впереди длинные новогодние праздники. Любимые детские (и не только) зимние забавы это, конечно, горки. Мы составили подборку для омичей, куда можно сходить покататься с детьми и сколько стоят тюбинги.

Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ

  • Горки высотой 3, 5 и 6 метров. Вход бесплатный.
  • Прокат тюбингов — от 150 рублей до 350 рублей (зависит от размера тюбинга и продолжительности проката).
  • Аттракцион «Тюбинг-кросс» (190 рублей взрослый, 160 рублей — детский).

Стадион «Красная звезда»

  • Там залиты две горки 3 и 6 метров.
  • Прокат ватрушек — 200 рублей (30 минут) и 300 рублей (час).

Парк «Советский»

  • Горки высотой 3 и 5 метров. Вход на горку бесплатно.
  • Прокат тюбингов — от 150 рублей до 350 рублей (зависит от размера тюбинга и продолжительности проката).

Парк имени 300-летия Омска

  • Две горки разной высоты (со стороны бульвара Архитекторов).
  • Стоимость проката тюбингов варьируется от размера надувных санок. За самый малый нужно заплатить 250 рублей, за большой — 350 рублей.

Парк «Птичья гавань»

  • Горка будет готова до Нового года.
  • Прокат ватрушек — 150 рублей/час, ледянок — 50 рублей/час.

В мэрии Омска представили также интерактивную карту с новогодними развлечениями на зимних каникулах. Подробнее о мероприятиях можно узнать тут.

туризм и отдых