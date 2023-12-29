Сестра милосердия из Хабаровска свой отпуск посвятила восстановлению Мариуполя

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, девушка стала сестрой милосердия Свято-Елисаветинского сестричества три года назад. По профессии она строитель. Она откликнулась на объявление о наборе волонтеров-строителей для ремонта крыш частных домов в освобожденном городе Мариуполь. На доброе дело ее благословил отец Николай Ворожбит, духовник Свято-Елисаветинского сестричества милосердия.