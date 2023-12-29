Совмин Беларуси увеличил расходы на обучение ребенка до 3109 — 7058 рублей в год

Так, обучение и воспитание одного обучающегося в 2024 году будет составлять 3109,52 белорусских рубля в год в учреждениях общего среднего образования, которые расположены в городах и поселках городского типа, и больше чем в два раза — 7058,31 белрубля в год — в сельских населенных пунктах.