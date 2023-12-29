Совмин Беларуси увеличил расходы на обучение ребенка до 3109 — 7058 рублей в год

Белорусское правительство определило нормативы расходов на обучение в учреждениях образования. Нормы расходов на обучение и воспитание одного ребенка определены постановлением Совмина (№ 942 от 27 декабря 2023-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Так, обучение и воспитание одного обучающегося в 2024 году будет составлять 3109,52 белорусских рубля в год в учреждениях общего среднего образования, которые расположены в городах и поселках городского типа, и больше чем в два раза — 7058,31 белрубля в год — в сельских населенных пунктах.
В учреждениях дошкольного образования расходы в городах (поселках городского типа) и на селе будут примерно одинаковыми: 4033,85 и 4943,08 белорусского рубля соответственно.
Для учащихся в учреждениях профтехобразования норматив расходов на обучение и воспитание определен в размере 4940,17 белорусского рубля, в средних специальных учреждениях — 4438,16 белорусского рубля.
Таким образом, правительство Беларуси увеличило нормативы расходов на обучение в детсадах, школах и колледжах.