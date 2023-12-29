Мэр Хабаровска исполнил новогоднее пожелание шестилетнего мальчика

— Для взрослых важно дарить детям подарки, о которых они мечтают, чтобы создать им праздничное настроение. Владимир Путин также участвует в этой акции, подавая нам пример. В этом году мы особое внимание уделяем детям из семей участников СВО. Каждый из них получит новогодний подарок, — сказал мэр Хабаровска.