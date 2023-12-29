Мэр Хабаровска исполнил новогоднее пожелание шестилетнего мальчика

В краевом центре и по всей стране проходит акция «Елка желаний». Она началась в России в 2018 году. Старт акции в этом году дал президент во время посещения выставки «Россия» на ВДНХ.
80 ребят из региона получили то, о чем мечтали. Восемь из них — жители Хабаровска. Участвовали дети с ОВЗ, из семей участников СВО, а также те, чьи родители попали в трудную жизненную ситуацию.
— Для взрослых важно дарить детям подарки, о которых они мечтают, чтобы создать им праздничное настроение. Владимир Путин также участвует в этой акции, подавая нам пример. В этом году мы особое внимание уделяем детям из семей участников СВО. Каждый из них получит новогодний подарок, — сказал мэр Хабаровска.
На платформе проекта желания разделены на три категории: материальные, нематериальные и подарок-сюрприз. Материальные включают игры, книги, товары для хобби и другие предметы. В категории нематериальных желаний — проба профессии, поездки, участие в мероприятиях и встречи с успешными и известными личностями. Исполнители выбирают подарки-сюрпризы самостоятельно, ориентируясь на предпочтения, интересы и хобби того, кому предназначен сюрприз.