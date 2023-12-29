В Уфе отменят восемь автобусных маршрутов

Это стало известно из утвержденного плана регулярных перевозок на 2024−2028 годы. В документе говорится, что маршруты будут закрыты в 2024 году.
Из сети пассажирских перевозок исчезнут:
— автобус № 25а (Оздоровительный комплекс «Сипайловский» — Троллейбусное депо № 2);
— автобус № 55с (Роддом № 4 — Микрорайон «Белореченский» — Сагита Агиша — ТК «Центральный»);
— автобус № 212 (Дизельная — ДК УМПО — ТСК «Пушкинский»);
— автобус № 243 (Оздоровительный комплекс «Сипайловский» — «ЖК Цветы Башкирии»);
— автобус № 253 (Уфимский ДОК — ТСК «Северный»);
— автобус № 285 (Оздоровительный комплекс «Сипайловский» — Музей имени Нестерова);
— автобус № 204 (Уфимский ДОК — Больница № 18);
— автобус № 213 (Уфимский ДОК — ДК УМПО — Больница № 21 — Микрорайон «Южный»).
Сроки изменения маршрутной сети еще не известны.