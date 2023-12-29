Около 8 тыс. человек обеспечат безопасность в Москве в новогоднюю ночь

Кроме того, с 1 по 8 января ежедневно будет задействован наряд общей численностью около 1,4 тыс. человек. 6 и 7 января предварительно планируется задействовать в охране общественного порядка наряд общей численностью около 14,2 тыс. человек, среди которых порядка 9,4 тыс. сотрудников полиции и около 2,5 тыс. сотрудников Росгвардии. Более 2,3 тыс. народных дружинников помогут правоохранительным органам в обеспечении безопасности и охране порядка.