Около 8 тыс. человек обеспечат безопасность в Москве в новогоднюю ночь

«В новогоднюю ночь планируется задействовать наряд общей численностью около 8 тыс. человек. Охрану общественного порядка с 31 декабря 2023 года по 1 января 2024 года обеспечат более 4,2 тыс. сотрудников полиции и порядка 3,8 тыс. военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации», — уточняется в публикации.
Кроме того, с 1 по 8 января ежедневно будет задействован наряд общей численностью около 1,4 тыс. человек. 6 и 7 января предварительно планируется задействовать в охране общественного порядка наряд общей численностью около 14,2 тыс. человек, среди которых порядка 9,4 тыс. сотрудников полиции и около 2,5 тыс. сотрудников Росгвардии. Более 2,3 тыс. народных дружинников помогут правоохранительным органам в обеспечении безопасности и охране порядка.