Животные тоже в стрессе: как успокоить собаку и кошку во время салютов

Озадачьтесь «адресником» для собаки, если у вас еще нет аксессуара с данными любимца. Медальон с номером телефона или ошейник с микрочипом GPS будет лучшим подарком к Новому году для вашего животного. Если случится непредвиденная ситуация и ваш питомец убежит, у вас будет намного больше шансов его найти.