Главную елку Екатеринбурга переделали

О строении елки ранее высказывался глава департамента культуры Екатеринбурга Илья Марков. Он утверждал, что в проекте дерево было более пышным, однако результат оказался иным. Марков напоминал, что елка — подарок городу от бизнеса, который обошелся в 25 млн рублей.