Главную елку Екатеринбурга переделали

Решение связано с возражениями горожан. Екатеринбуржцев смущала верхушка елки, из-за которой они сравнивали дерево с яйцом. Рабочие изменили конструкцию, в результате чего вид елки стал более естественным.
О строении елки ранее высказывался глава департамента культуры Екатеринбурга Илья Марков. Он утверждал, что в проекте дерево было более пышным, однако результат оказался иным. Марков напоминал, что елка — подарок городу от бизнеса, который обошелся в 25 млн рублей.
Ледовый городок с главной елкой на площади 1905 года откроется к вечеру 29 декабря. В новогоднюю ночь площадка будет работать с 20:30 до 03:00.