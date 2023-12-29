Рост заболеваемости в Крыму — как отличить грипп А от простуды

«У не привитого человека, если он заболевает гриппом, симптомы более выражены, чем при обычно ОРВИ. ОРВИ мы больше чувствуем симптоматически: насморк, конъюнктивиты и так далее, а вот грипп всегда характеризуется высокой температурой, которая длительно не проходит, плохо снимается жаропонижающими», — поясняет специалист.