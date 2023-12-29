Какой будет погода в Казахстане на Новый год и 1 января

Температура воздуха прогнозируется: ночью на севере колебание от 5−15 до 0−5 мороза, в центре повышение от 5−15 до 0−5 мороза, на юге от 3−11 до 0−5 мороза, преобладающая температура на западе 3 мороза-2 тепла, на востоке 0−10 мороза, на юго-востоке 2−10, в горных районах 12−17 мороза, дневные температуры в северной половине республики составит 5 мороза-2 тепла, в южной половине 2−7 тепла, в горных районах 0−5 мороза.