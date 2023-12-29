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Какой будет погода в Казахстане на Новый год и 1 января

Прогноз погоды по Казахстану на 30 декабря 2023 года — 1 января 2024 года сообщили синоптики, передает ИА «NewTimes.kz».
Сейчас в Ричмонде: +5° 0 м/с 93% 752 мм рт. ст. +8°
Какой будет погода в Казахстане на Новый год и 1 января
Источник: акимат Астаны

В заключительные дни уходящего года на большей части страны сохраняется оттепель. Очередной циклон из районов Атлантики вызовет осадки, в виде мокрого снега и дождя, образование гололедных явлений и усиление ветра с метелью.

Температура воздуха прогнозируется: ночью на севере колебание от 5−15 до 0−5 мороза, в центре повышение от 5−15 до 0−5 мороза, на юге от 3−11 до 0−5 мороза, преобладающая температура на западе 3 мороза-2 тепла, на востоке 0−10 мороза, на юго-востоке 2−10, в горных районах 12−17 мороза, дневные температуры в северной половине республики составит 5 мороза-2 тепла, в южной половине 2−7 тепла, в горных районах 0−5 мороза.