Яйца, творог и домашняя сметана: обзор цен на Комаровке

Корреспондент Sputnik узнал цены на яйца, творог, сыр и сметану на главном продовольственном рынке страны.
Сколько стоит творог, сыр и сметана на Комаровке
На Комаровке — широкий ассортимент молочной продукции: свежего творога, сметаны, сыра и сливочного масла. К примеру, килограмм домашнего творога на Комаровке, как и пару месяцев назад, можно приобрести за 15 рублей.
Для сравнения — килограмм творога 9%-й жирности Кобринского молочного завода обойдется для покупателя в 10,90 рублей. Килограмм домашнего «Адыгейского» сыра с подворья стоит на рынке 30 рублей, а аналогичный сыр промышленного производства почти вдвое дешевле — 14,30 рублей за кило.
Килограмм домашней сметаны продавцы предлагают приобрести уже не за 15, как два месяца назад, а за 16 рублей. Килограмм же сметаны 29%-й жирности «Молочный мир» обойдется покупателю в 9,60 рублей.
Стоимость домашнего сливочного масла не изменилась и равна 35 рублям за килограмм. Для сравнения — пачка сливочного 82,5% масла «Мир вкуса» (180 граммов) стоит 3,90 рубля.
Сколько стоят яйца на Комаровке
Также на Комаровке всегда можно купить свежие яйца.
Одни из самых популярных — куриные. Например, десяток домашних куриных яиц здесь можно приобрести за 5 рублей. Яйца промышленного производства традиционно стоят дешевле: яйца Д-0 птицефабрики «Вишневка» продавцы предлагают приобрести за 3,40 рубля, а Д-1 — за 3,20.
Десяток домашних перепелиных яиц, как и прежде, стоит на Комаровке 5 рублей, а упаковка из 20 «Молодецких» Солигорской птицефабрики гораздо выгоднее — всего 3,47 рубля.