Ожидала эльфа, а пришел Печкин: жительница Самары попыталась найти себе жениха на федеральном канале

Жительница Самары Лилия Морозова попыталась найти себе жениха на федеральном канале. Она приняла участие в предновогоднем выпуске шоу «Давай поженимся». Девушка поделилась с журналистом «КП-Самара», как попала на передачу и изменилась ли ее личная жизнь после участия в ней.
«Сначала подумала, что это развод»
Лилия признается: на программу она попала совершенно случайно. Девушка работает психологом и художником, а в свободное время занимается косплеем — переодевается в сказочных персонажей. Фото в костюмах украшают ее страничку в ВК. Недавно ей написала девушка из Москвы, представилась редактором телеканала и пригласила принять участие в шоу.
— Сначала я думала, что это развод, и сомневалась на счет общения с ней. Первые мысли были: как глупо вестись на сказки про съемки на телевидении и выкладывать незнакомке из сети свои данные, — рассказывает Лилия.
Но редактор телешоу оказалась настойчивой, общалась вежливо и вскоре расположила к доверию. Лиля согласилась на авантюру. Дочка маму тоже поддержала. Не каждый же день представляется шанс побывать за кулисами и на экране Первого канала. А вот подруги разделились на два лагеря. Одни советовали «хватать удачу» и ехать в Москву. Другие были говорили, что это «фрик-шоу, которое смотрят только клоуны».
— Убедившись, что девушка действительно редактор с телеканала, я поехала. Перелет, проживание и такси оплачивали организаторы съемок. Так что я ничего не теряла. Но сначала нужно было записать и отправить им видео-визитку. Я записала без репетиций, легко, и она очень понравилась принимающей стороне, — рассказывает Лилия.
Ожидала эльфа, а пришел Печкин
Участницам программы сказали, что это юмористическое шоу. Оно должно быть веселым, легким, смешным, без провокаций. Одежду попросили привезти свою. Про жениха сказали, что им будет Печкин, и он занимается исторической реконструкцией. Проще говоря, он — ролевик.
— Представила себе лесного эльфа и поэтому выбрала платье леди Зеленые рукава — героини английской народной песни XVI века. Про нее писал Уильям Шекспир. Но женихом оказался весьма милый Печкин. Очень позитивный, новогодний персонаж. Он сразу создал непринужденную легкую обстановку, — рассказала Лилия.
За кулисами, по словам героини, было довольно холодно, но интересно, темно и загадочно. Снимают программу в павильонах рядом с Останкино. Начинаются съемки в шесть часов утра и заканчиваются глубоко за полночь. За сутки снимают примерно четыре программы.
Приехала с подарками
На встречу с кинодивами Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой Лилия приехала не с пустыми руками. Редактор посоветовал привезти для них что-нибудь «местное и вкусное». Поэтому девушка купила еду, которой питаются космонавты, а также фермерское варенье, мед-суфле и коллекционный шоколад. Все это упаковала в праздничные пакеты.
— На мой взгляд, все самое интересное в эфир не вошло. Спор про домашние обязанности, про раздельный отдых. Вопрос Ларисы: «Зачем вы перевоплощаетесь?» — тоже был интересным. К сожалению, мой ответ вырезали. Комментарии в комнате невесты подсказывал режиссер, так как я решительно не знала, как все происходящее комментировать, да и слышно других героев было плохо. Так что некоторые мои комментарии получились невпопад. Волновалась, конечно, во рту пересохло.
После программы Лилия вместе со второй невестой и подругой пошли отмечать свой дебют на экране. А вот Печкин сбежал! Позже он написал девушке в соцсети, что тоже хотел бы пообщаться, но опаздывал на поезд.