Ожидала эльфа, а пришел Печкин: жительница Самары попыталась найти себе жениха на федеральном канале

— На мой взгляд, все самое интересное в эфир не вошло. Спор про домашние обязанности, про раздельный отдых. Вопрос Ларисы: «Зачем вы перевоплощаетесь?» — тоже был интересным. К сожалению, мой ответ вырезали. Комментарии в комнате невесты подсказывал режиссер, так как я решительно не знала, как все происходящее комментировать, да и слышно других героев было плохо. Так что некоторые мои комментарии получились невпопад. Волновалась, конечно, во рту пересохло.