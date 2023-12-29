МЧС предупреждает: аномальные морозы придут в Нижегородскую область

Так, с 1 по 7 января, среднесуточная температура воздуха будет на 7 градусов и больше ниже климатической нормы, которая составляет −7…-11 градусов. По ночам столбик термометра будет опускаться до −25…-28 градусов, а днем ожидается −15…-23 градуса.