В парке «Арена» установят арт-объект «Новосибирск — родина снежных баб»

«Мы очень надеемся, что будет хорошая погода, как в том году, когда был парад Дедов Морозов. Также мы нарядим машины. Хотим сделать такое шествие регулярным. На площади Ленина ожидается интерактив. А 4 января начинается фестиваль Снежных баб на нашей парк-арене. Сначала там построят снежные фигуры профессионалы, а затем сделаем конкурс для горожан. Многие художественные школы хотят полепить снежных баб. 6—7 января это смогут сделать все желающие. Также мы установим арт-объект, который тоже будет символизировать то, что Новосибирск — родина снежных баб», — сказала Терешкова.