В парке «Арена» установят арт-объект «Новосибирск — родина снежных баб»

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала о том, что город получил патент, подтверждающий его статус «Родины снежных баб». Об этом она сообщила в интервью Сиб.фм.
По словам Терешковой, такие проекты стали необходимыми для жителей, уставших от повседневных трудностей.
С 3 января стартует проект под названием «Новосибирск — родина снежных баб». Население города сможет насладиться красочным шоу, протянувшимся от кинотеатра Маяковского до площади Ленина.
«Мы очень надеемся, что будет хорошая погода, как в том году, когда был парад Дедов Морозов. Также мы нарядим машины. Хотим сделать такое шествие регулярным. На площади Ленина ожидается интерактив. А 4 января начинается фестиваль Снежных баб на нашей парк-арене. Сначала там построят снежные фигуры профессионалы, а затем сделаем конкурс для горожан. Многие художественные школы хотят полепить снежных баб.