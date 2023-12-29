Проходческий щит «Владимир» начали тестировать на Сенной

Один за другим два щита пройдут 1,5 километра от площади Сенной до площади Свободы. Таким образом, будет получено два тоннеля. Еще один щит преодолеет 700 метров от улицы Максима Горького до площади Свободы. Затем его в разобранном виде вернут обратно на улицу Максима Горького для разработки второго тоннеля.