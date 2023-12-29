Проходческий щит «Владимир» начали тестировать на Сенной

Тоннелепроходческий щит «Владимир» на стройплощадке будущей станции «Сенная» в Нижнем Новгороде полностью собран и готов к работе. Об этом сообщает МКУ «ГУММиД» в своем телеграм-канале.
— Он полностью готов к старту. Только что успешно прошло тестирование его механизмов, — сообщили в ведомстве.
Этот щит был назван в честь крестителя Руси великого князя Владимира Святославовича, а всего при продлении Автозаводской ветки метро будет задействовано три таких щита.
Один за другим два щита пройдут 1,5 километра от площади Сенной до площади Свободы. Таким образом, будет получено два тоннеля. Еще один щит преодолеет 700 метров от улицы Максима Горького до площади Свободы. Затем его в разобранном виде вернут обратно на улицу Максима Горького для разработки второго тоннеля.