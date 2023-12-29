В Петербурге 1 июля поднимут стоимость электричества

Стоимость киловатт-часа будет меняться в зависимости от объема месячного потребления электричества. Цены будут находиться в трех диапазонах. Самый бюджетный тариф, где расход доходит до 6,4 тысячи киловатт, равняется 6,19 рубля. Средний тариф дороже на 1 копейку, а возможный потолок потребления по нему составляет 11,5 тысячи киловатт. Самый дорогой тариф составляет 9,98 рубля, он не имеет предела.