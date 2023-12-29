В Уфе тележурналиста Ришата Миндиярова проводили в последний путь аплодисментами

— Мы всегда называли его Ришат агай. Когда встречались, он всегда улыбался. Он был открытый, солнечный человек, в нём жило добро, он был олицетворением этого добра, честного отношения к своей профессии, к слову, которое он несёт, к людям и к своей семье. Он всегда искренне интересовался, что происходит в нашей компании. Ришат агай и есть олицетворение всего башкирского телевидения и радио. Такие люди, как он, и есть золотой фонд нашей республики. Он был одной из самых ярких звёзд, — сказал директор ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов.