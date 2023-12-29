В Уфе тележурналиста Ришата Миндиярова проводили в последний путь аплодисментами

Его внезапный уход стал огромной утратой для всех. Проститься с покойным пришло очень большое количество людей — представители руководства республики, близкие, коллеги и простые телезрители и радиослушатели. От имени Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова соболезнования семье и родным покойного выразил первый заместитель руководителя администрации Главы РБ Урал Кильсенбаев.
Руководитель агентства печати и СМИ Максим Ульчев отметил, что Ришат Миндияров был авторитетом и близким наставником для своих коллег. Директор ГТРК «Башкортостан» Азамат Салихов сказал, что друг, коллега и старший товарищ навсегда останется в его сердце.
Коллеги отзываются о Ришате Миндиярове как о профессионале высокого уровня и примере настоящего журналиста: честный, порядочный, принципиальный, ответственный, внимательный, добрый и открытый, готовый всегда прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.
— Мы всегда называли его Ришат агай. Когда встречались, он всегда улыбался. Он был открытый, солнечный человек, в нём жило добро, он был олицетворением этого добра, честного отношения к своей профессии, к слову, которое он несёт, к людям и к своей семье. Он всегда искренне интересовался, что происходит в нашей компании. Ришат агай и есть олицетворение всего башкирского телевидения и радио. Такие люди, как он, и есть золотой фонд нашей республики. Он был одной из самых ярких звёзд, — сказал директор ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов.
Ришат Миндияров работал в телерадиокомпании с начала 90-х годов прошлого века. Первый опыт работы на радио получил еще будучи студентом третьего курса БашГУ. Стоял у истоков создания канала «Радио-2» (ныне «Юлдаш»), вел башкироязычные программы. В разные периоды творчества был автором и ведущим телепрограммы «Салям» на БСТ, главным редактором башкирской редакции информационных программ на главном телеканале республики. В 2016 году перешел на работу на ВГТРК. Вел программы «Акценты недели» на «Радио России Башкортостан» и программы «Доброе утро, республика!» на телеканале «Россия 1 Башкортостан».
Председатель Рескома профсоюза работников культуры Александр Кузьменко отметил, что Ришат Миндияров прожил очень счастливую, красивую, насыщенную жизнь. Музыковед Миляуша Идрисова сравнила Ришата Миндиярова с воином, который всю жизнь боролся за чистоту башкирского языка, при всей своей мягкости был очень требовательным.
Первый секретарь Буздякского райкома партии Магасум Ягафаров подчеркнул, что Ришат Миндияров всегда был любимцем аграриев, умел найти общий язык с сельскими жителями, мог вести разговор на любую тему с экономистами, животноводами, механизаторами.
Народный поэт Башкортостана Кадим Аралбай выступил от имени радиослушателей и телезрителей, вспомнил недавний разговор с Ришатом Фатхинисламовичем, ставший последним. Ришат Миндияров в 80-е годы служил на Северном флоте, впоследствии был почетным членом Морского собрания, рассказали его коллеги.
Супруга, сотрудник телерадиокомпании «Тамыр» Резеда Миндиярова и дети — Лилия и Искандер поблагодарили собравшихся за внимание и поддержку и вспомнили самые трогательные моменты общения с отцом и дедушкой двух внучек.
Ришата Миндиярова проводили в последний путь аплодисментами. Он похоронен на Мусульманском кладбище.