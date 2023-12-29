Жителей Пермского края предупреждают о сильном ветре и изморози

В ближайшие сутки в Пермском крае прогнозируются неблагоприятные погодные условия. По данным ЦГМС, вечером 29 декабря и в течение дня 30 декабря на территории Прикамья пройдет небольшой, по северо-востоку умеренный снег. Ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду, в отдельных районах изморозь.
В краевом министерстве территориальной безопасности предупреждают, что из-за непогоды и перепада температур возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, образование заторов на дорогах и рост ДТП.
В ведомстве рекомендуют не находиться под кровлей зданий и не парковать машины рядом с ними. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Необходимо быть более внимательными и осторожными на дорогах.