В Новосибирске создали беспилотник для Арктики

В Новосибирске разработали беспилотник самолётного типа, способный летать в условиях арктических морозов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на гендиректора конструкторского бюро «ОКБ» Константина Корюкина.
По его словам, при создании аппарата использовали низкотемпературные полимеры, которые ранее в авиации не применялись.
«Беспилотник проектировался для мониторинга нефте- и газопроводов. Он может спокойно работать при температуре минус 60. Мы проводили испытания на морозе, и у нас не только с материалами, но и с компонентами все в порядке», — рассказал Корюкин.
Он добавил, что БПЛА способен взлетать почти с любой неподготовленной площадки, при этом его предельная рабочая высота составляет 6 километров, а максимальная скорость полёта — 215 км/ч. На себе аппарат может нести груз до 13,5 килограммов.
По словам разработчика, помимо обследования нефтегазопроводов, беспилотник можно использовать для мониторинга лесных пожаров, поиска людей и составления геодезических карт..
Пока готов только предсерийный образец, запустить серийное производство планируют в конце февраля — начале марта 2024 года.