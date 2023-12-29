В Волгограде почтили память погибших десять лет назад в теракте на вокзале

«В день теракта мы были на посту, помним, что произошло в тот день. С годами такое не забывается и не забудется», — рассказали РИА Новости полицейские, которые пришли почтить память погибшего коллеги Дмитрия Маковкина, остановившего на входе вокзала подозрительного мужчину. Террорист, увидев полицейского, привел бомбу в действие.