В Волгограде почтили память погибших десять лет назад в теракте на вокзале

ВОЛГОГРАД, 29 дек — РИА Новости. Волгоградцы зажгли поминальные свечи и возложили цветы в память о погибших в теракте на железнодорожном вокзале в 2013 году, передает корреспондент РИА Новости.
Около 12 часов возле центрального железнодорожного вокзала в Волгограде стали собираться люди, здесь возле входа в здание установлена гранитная плита в память о жертвах теракта 29 декабря 2013 года. Каждый год сюда приходят жители города вспомнить о погибших.
«В день теракта мы были на посту, помним, что произошло в тот день. С годами такое не забывается и не забудется», — рассказали РИА Новости полицейские, которые пришли почтить память погибшего коллеги Дмитрия Маковкина, остановившего на входе вокзала подозрительного мужчину. Террорист, увидев полицейского, привел бомбу в действие.
Во время траурной церемонии назвали имена всех 18 погибших в теракте. Затем была объявлена минута молчания. После панихиды по погибшим, которую провел митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, жители города возложили цветы к памятному знаку.