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Парализованный львенок вылечился и встал на лапы в Крыму

Семимесячный парализованный львенок по кличке Симба встал на лапы в сафари-парке «Тайган».
Парализованный львенок вылечился и встал на лапы в Крыму
Источник: телеграм-канал

Как сообщил РИА Новости директор парка Олег Зубков, животное начало самостоятельно передвигаться.

До этого покалеченного львенка привезли в зоопарк из города Саки. Здесь он проживал в частном подворье как домашнее животное.

Львенка доставили в «Тайган» после того, как у него отказали задние лапы. По словам Зубкова, он даже не мог ползать на передних от боли. После лечения, которое продлилось полторы недели, зверь встал и пошел. Теперь он передвигается самостоятельно.

«Он идет, друзья, а я плачу! — написал у себя в Telegram-канале Олег Зубков. — Иди, Симба, иди! Львенок инвалид встал и пошел ко мне на встречу!».

флора и фауна