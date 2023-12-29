Парализованный львенок вылечился и встал на лапы в Крыму

Как сообщил РИА Новости директор парка Олег Зубков, животное начало самостоятельно передвигаться.
До этого покалеченного львенка привезли в зоопарк из города Саки. Здесь он проживал в частном подворье как домашнее животное.
Львенка доставили в «Тайган» после того, как у него отказали задние лапы. По словам Зубкова, он даже не мог ползать на передних от боли. После лечения, которое продлилось полторы недели, зверь встал и пошел. Теперь он передвигается самостоятельно.
«Он идет, друзья, а я плачу! — написал у себя в Telegram-канале Олег Зубков. — Иди, Симба, иди! Львенок инвалид встал и пошел ко мне на встречу!».