В Татарстане ожидается сильный снег, туман и заносы на дорогах

В Татарстане ожидается ухудшение погоды — сильный снег и туман. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.
По прогнозу, ночью и днем в субботу, 30 декабря, в Татарстане местами возможен туман. Сильный снег, в том числе мокрый снег прогнозируется завтра днем на юго-западе республики. На дорогах могут образоваться снежные заносы.
Ночью 20 декабря в Татарстане прогнозируется от −7 до −12 градусов. Днем ожидается от 0 до −5°С, на севере республике — до −10°С.
Напомним, в Татарстане в новогоднюю ночь ожидается снег, в отдельных районах с метелью. Температуры воздуха опустятся до 14—19 градусов мороза.