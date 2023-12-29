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В Татарстане ожидается сильный снег, туман и заносы на дорогах

Об этом предупредили в Гидрометцентре Татарстана.
Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 87% 752 мм рт. ст. +8°

В Татарстане ожидается ухудшение погоды — сильный снег и туман. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу, ночью и днем в субботу, 30 декабря, в Татарстане местами возможен туман. Сильный снег, в том числе мокрый снег прогнозируется завтра днем на юго-западе республики. На дорогах могут образоваться снежные заносы.

Ночью 20 декабря в Татарстане прогнозируется от −7 до −12 градусов. Днем ожидается от 0 до −5°С, на севере республике — до −10°С.

Напомним, в Татарстане в новогоднюю ночь ожидается снег, в отдельных районах с метелью. Температуры воздуха опустятся до 14—19 градусов мороза.