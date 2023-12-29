Жезказган и Сатпаев хотят сделать единым городом

В центре вновь созданной области Улытау существует множество проблем, которые ждут своего решения, пишет 24.kz. Из-за отсутствия генплана реализация ряда проектов была отложена.
Утвержденный правительством на ближайшие 15 лет генеральный план обсуждался жителями три раза за год. Проект создан с учетом пожеланий горожан. Согласно нему, жилая площадь увеличится на 100 гектаров. Также в будущем планируется объединить Жезгазган и Сатпаев в единый город.
«Направление, которое поддержало большинство населения — это дальнейшее развитие города через село Кенгир далее к городу Сатпаеву. По нашим подсчетам этот план мы реализуем до 2038 года. Динамика численности населения Жезказгана в последние годы растет. Согласно этому, а также развитию экономики, мы прогнозируем увеличение до 145 тыс человек», — говорит главный архитектор Жезказгана Канат Бекжигитов.
Около четверти века жилищное строительство в городе не велось. А за последние 2−3 года были реализованы лишь несколько проектов. Старые дома пришли в упадок. Решение данной проблемы также прописано в генплане. Теперь нет никаких препятствий для инвесторов, желающих вложить свои средства.
Согласно плану, будет проведен ряд работ по улучшению экологической ситуации города. Прежде всего, будет изменено место полигона бытовых отходов. Количество зеленых насаждений в городе планируют увеличить в 2 раза, а набережная Кенгирского водохранилища станет зоной отдыха.
Также ожидается строительство 29 детских садов, 8 школ и 7 больниц. Это связано с ростом численности населения. Реализация генплана начнется в марте следующего года. А пока земли, выделенные инвесторам для осуществления проектов, будут выставлены на аукцион.