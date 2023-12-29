Жезказган и Сатпаев хотят сделать единым городом

Около четверти века жилищное строительство в городе не велось. А за последние 2−3 года были реализованы лишь несколько проектов. Старые дома пришли в упадок. Решение данной проблемы также прописано в генплане. Теперь нет никаких препятствий для инвесторов, желающих вложить свои средства.