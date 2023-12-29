Минкульт ответил на идею о лишении Киркорова звания народного артиста

Часть знаменитостей, в том числе и Киркоров, записали видео с извинениями. По словам артиста, он получил приглашение на мероприятие, но не знал о его характере, зашел туда «на пять минут», а затем ушел. «В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь», — добавил певец.