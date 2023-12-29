Обновленные павильоны трех станций метро открылись в Нижнем Новгороде

Напомним, 11 павильонов над станциями метро снесли в Нижнем Новгороде летом 2021 года, при подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода. Это коснулось станций «Парк культуры», «Пролетарская», «Двигатель революции», «Заречная» и «Ленинская». Властям потребовалось два года, чтобы разработать эскиз и найти подрядчика для ремонта трех станций — «Парк культуры», «Двигатель революции» и «Ленинская», работы здесь начались в апреле 2023 года.