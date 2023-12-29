Обновленные павильоны трех станций метро открылись в Нижнем Новгороде

Строительство навесов над сходами на трех станциях метро завершилось в Нижнем Новгороде. Новые павильоны появились на станциях «Парк культуры», «Двигатель революции» и «Ленинская». Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на МП «Нижегородское метро».
— Над сходами сделаны новые навесы, внутри — ступени с подогревом и перила, спуски и подъёмники для маломобильных граждан, выполнена отделка и навигация, смонтировано освещение. Цвета подобраны спокойные, приятные глазу, — рассказали в Нижегородском метро.
Внутри — ступени с подогревом и перила, спуски и подъёмники для маломобильных граждан. Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
По информации подземки, сейчас подрядчик устраняет несколько недочетов, которые были выявлены в ходе приемки работ, но они незначительные и никак не повлияют на работу станций.
Напомним, 11 павильонов над станциями метро снесли в Нижнем Новгороде летом 2021 года, при подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода. Это коснулось станций «Парк культуры», «Пролетарская», «Двигатель революции», «Заречная» и «Ленинская». Властям потребовалось два года, чтобы разработать эскиз и найти подрядчика для ремонта трех станций — «Парк культуры», «Двигатель революции» и «Ленинская», работы здесь начались в апреле 2023 года.
В 2024 году планируется построить крытые павильоны на станциях «Заречная» и «Пролетарская».