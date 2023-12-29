Запрет на громкость не действует: россиянам разрешили праздновать Новый год шумно

В новогоднюю ночь в России не будет действовать закон о тишине. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По словам специалиста, в новогоднюю ночь нет закона о тишине. Он отметил, что долгие шумные гуляния в этот праздник не наказуемы.
Соловьев посоветовал праздновать максимум до 3−4 часов утра. По звонку соседей полиция на шум не приедет, однако, стоит помнить, что соседями могут быть пожилые люди или семьи с маленькими детьми, которым необходим отдых.
Специалист также напомнил о правилах запуска фейерверков. В некоторых регионах запуск пиротехники запрещен полностью. В других действуют определенные ограничения на запуск пиротехники, передает ОСН (18+).
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Если фейерверк испортит чужое имущество, придется возмещать убытки.