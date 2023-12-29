Узгидромет рассказал, какая будет погода в январе

После бесснежной прохладной новогодней ночи узбекистанцев ждет первый месяц Нового 2024 года, который начнется с сухой и относительно теплой погоды. В целом весь январь по температурному режиму будет близким к норме, местами — на 1−1,5 градуса выше нормы.
В первые пять дней января по территории Узбекистана ожидается преобладание погоды без осадков.
В дальнейшем до конца месяца ожидается колебание температуры ночью от 0−5 градусов тепла до 3−8 градусов мороза, днем от 10−15 градусов тепла до 0−5 градусов тепла. Не исключены короткие периоды с понижением ночной температуры до 10−13 градусов мороза и периоды с повышением дневной температуры до 16−18 градусов тепла.
В конце первой декады января и в отдельные дни второй и третьей декад ожидаются осадки — дождь и снег. В целом за месяц количество осадков ожидается в пределах нормы, местами — меньше нормы.