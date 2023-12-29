Узгидромет рассказал, какая будет погода в январе

После бесснежной прохладной новогодней ночи узбекистанцев ждет первый месяц Нового 2024 года, который начнется с сухой и относительно теплой погоды. В целом весь январь по температурному режиму будет близким к норме, местами — на 1−1,5 градуса выше нормы.