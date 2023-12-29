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Узгидромет рассказал, какая будет погода в январе

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В первый месяц нового года погода будет сухой и относительно теплой, в отдельные дни возможны снег и дождь, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 93% 750 мм рт. ст. +8°
Источник: Podrobno.uz

После бесснежной прохладной новогодней ночи узбекистанцев ждет первый месяц Нового 2024 года, который начнется с сухой и относительно теплой погоды. В целом весь январь по температурному режиму будет близким к норме, местами — на 1−1,5 градуса выше нормы.

В первые пять дней января по территории Узбекистана ожидается преобладание погоды без осадков. 1—3 января дневная температура воздуха будет в пределах 6−11 градусов тепла, 4—5 января — на 3−5 градусов выше.

В дальнейшем до конца месяца ожидается колебание температуры ночью от 0−5 градусов тепла до 3−8 градусов мороза, днем от 10−15 градусов тепла до 0−5 градусов тепла. Не исключены короткие периоды с понижением ночной температуры до 10−13 градусов мороза и периоды с повышением дневной температуры до 16−18 градусов тепла.

В конце первой декады января и в отдельные дни второй и третьей декад ожидаются осадки — дождь и снег. В целом за месяц количество осадков ожидается в пределах нормы, местами — меньше нормы.