Жителей Астаны попросили не выезжать за пределы города

С 29 по 31 декабря в Астане ожидаются обильный снегопад, усиление ветра и метель.
«Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, воздержаться от дальних поездок в случае штормового предупреждения.
При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону “112”, — предупредили в акимате.
В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.
При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.
Также рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире. Если сильный ветер застал на улице, спасатели рекомендуют укрыться в надёжном помещении.