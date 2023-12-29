Жителей Астаны попросили не выезжать за пределы города

В связи с резким ухудшением погодных условий, а именно метелью, снегопадом и усилением ветра до 28 м/с, Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны рекомендует жителям и гостям столицы воздержаться от поездок за пределы города и быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.