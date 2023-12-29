Ледовый городок открылся на Нижегородской ярмарке

В саму новогоднюю ночь ледовый лабиринт будет закрыт, но в другие дни его можно посетить с 10.00 до 22.00, а 1 января — с 12.00 до 22.00. Также на площадке перед Ярмаркой работает ледовый каток, ярмарочный базар, яркие фотолокации и другие развлечения для детей и взрослых.