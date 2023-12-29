Ледовый городок открылся на Нижегородской ярмарке

Ледовый лабиринт открылся на Нижегородской ярмарке в преддверии Нового года. Над его созданием две недели работали 11 мастеров, сообщает пресс-служба Ярмарки.
Необычный лабиринт построен из 118 блоков уральского льда, каждый из которых весит 110 килограммов. Стены ледяной крепости украшают башенки, завитки и мерлоны (зубцы). Строить ее начали еще две недели назад и рассчитывали сделать всё за несколько дней, но в планы архитекторов-ледорубов вмешалась небесная канцелярия. Оттепель, которая заглянула на неделю в Нижний Новгород, сдвинула сроки открытия городка.
— В оттепель работать было невозможно: лед не замерзал и не склеивался, — рассказали на Нижегородской ярмарке. — Когда же столбики термометров снова ушли «в минус», наши мастера трудились и днем и ночью, чтобы как можно скорее все достроить.
В саму новогоднюю ночь ледовый лабиринт будет закрыт, но в другие дни его можно посетить с 10.00 до 22.00, а 1 января — с 12.00 до 22.00. Также на площадке перед Ярмаркой работает ледовый каток, ярмарочный базар, яркие фотолокации и другие развлечения для детей и взрослых.