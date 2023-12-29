Москва сохранила свое лидерство в экологическом рэнкинге регионов за 2023 год

Более того, в агентстве отмечают планомерное снижение в Москве объема выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников. По мнению аналитиков, такая динамика связана с активной модернизацией общественного транспорта в столице в последние годы, повышением его доступности и комфорта, а также с переводом общественного транспорта на более экологичные виды топлива и развитием условий для использования электротранспорта.