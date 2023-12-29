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Все оставшиеся деньги на Пушкинской карте кубанцев «сгорят» в новогоднюю ночь

«Пушкинская карта» на Кубани продолжит действовать в 2024 году.
Все оставшиеся деньги на Пушкинской карте кубанцев «сгорят» в новогоднюю ночь
Источник: телеграм-канал

Однако оставшиеся деньги на счете сгорят 1 января 2024 года. Впрочем, сразу же будут начислены пять тысяч рублей на год. Об этом сообщает заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова в своих соцсетях.

Остаток на следующий год не переносится. Но деньги можно потратить на покупку билетов на концерт, в кино театр, или на выставку, которые пройдут на новогодних каникулах.

Анна Минькова

Уточняется также, что на Кубани к программе присоединилось уже более 400 учреждений культуры.

Опубликована программа новогодних мероприятий в Краснодаре.