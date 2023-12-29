Все оставшиеся деньги на Пушкинской карте кубанцев «сгорят» в новогоднюю ночь

Однако оставшиеся деньги на счете сгорят 1 января 2024 года. Впрочем, сразу же будут начислены пять тысяч рублей на год. Об этом сообщает заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова в своих соцсетях.
Остаток на следующий год не переносится. Но деньги можно потратить на покупку билетов на концерт, в кино театр, или на выставку, которые пройдут на новогодних каникулах.
Уточняется также, что на Кубани к программе присоединилось уже более 400 учреждений культуры.
Опубликована программа новогодних мероприятий в Краснодаре.