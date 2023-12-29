В Краснодарском крае мужчина украл из церкви серебряные монеты и устроил поджог

В Славянском районе Краснодарского края задержали местного жителя. Мужчина подозревался в ряде противоправных деяний, в том числе краже, мошенничестве и умышленном уничтожении имущества.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 36-летний гражданин несколько раз проникал в церковь, откуда похищал деньги и ценные вещи. В том числе, при помощи дубликата ключа он вскрыл сейф и забрал оттуда свыше 280 тысяч рублей.
Помимо наличных средств он также в один из визитов злоумышленник похитил монеты из серебра. Покидая место преступления, он сжег сейф. Кроме того, стражи порядка выяснили, что мужчина причастен к 8 эпизодам мошенничества.
Гражданин украл 2 паспорта, после чего оформил кредиты на потерпевших. По данным фактам в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям 158, 159, 167 и 325 УК РФ. Сумма ущерба превысила свыше 10 миллионов рублей. Фигуранту грозит до 10 лет тюремного заключения.
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