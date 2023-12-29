В Краснодарском крае мужчина украл из церкви серебряные монеты и устроил поджог

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 36-летний гражданин несколько раз проникал в церковь, откуда похищал деньги и ценные вещи. В том числе, при помощи дубликата ключа он вскрыл сейф и забрал оттуда свыше 280 тысяч рублей.