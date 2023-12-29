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Общественный транспорт Челябинска изменит режим работы в праздники

Рассказываем, какие маршруты отменят.

Режим работы общественного транспорта в Челябинске изменится в дни новогодних праздников, сообщает Организатор перевозок.

31 декабря

Троллейбусы, трамваи и автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня. Троллейбусы и трамваи закончат работу раньше обычного, за исключением троллейбуса № 19.

1 и 2 января

Без изменений останется расписание автобусов № 1, 15, 41, 44, 45 и 123.

Большинство же автобусов, трамваи и троллейбусы станут ходить реже, часть маршрутов отменят. Расписание можно посмотреть здесь.

Возвращаться на маршруты транспорт будет по следующему графику:

автобусы № 52, 61, 212 — со 2 января.

№ 48, 131, 141, 150 — с 3 января.

№ 203 — с 5 января.

№ 13к, 80, 208 — с 9 января.

№ 95 — с 13 января.

С 3 января до конца новогодних каникул автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать по расписанию выходного дня.