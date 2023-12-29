Общественный транспорт Челябинска изменит режим работы в праздники

Режим работы общественного транспорта в Челябинске изменится в дни новогодних праздников, сообщает Организатор перевозок.
31 декабря
Троллейбусы, трамваи и автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня. Троллейбусы и трамваи закончат работу раньше обычного, за исключением троллейбуса № 19.
1 и 2 января
Без изменений останется расписание автобусов № 1, 15, 41, 44, 45 и 123.
Большинство же автобусов, трамваи и троллейбусы станут ходить реже, часть маршрутов отменят. Расписание можно посмотреть здесь.
Возвращаться на маршруты транспорт будет по следующему графику:
автобусы № 52, 61, 212 — со 2 января.
№ 48, 131, 141, 150 — с 3 января.
№ 203 — с 5 января.
№ 13к, 80, 208 — с 9 января.
№ 95 — с 13 января.
С 3 января до конца новогодних каникул автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать по расписанию выходного дня.