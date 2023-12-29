Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь

«Уважаемые жители и гости столицы! ГУ МВД России по Москве информирует о том, что с 18 часов 31 декабря до 8 часов 1 января 2024 года Красная площадь закрыта для посещения. Исключение составляет ГУМ-каток, который работает в соответствии со своим расписанием», — говорится в сообщении.