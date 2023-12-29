«Аэрофлот» продлевает программу «плоских» тарифов в Калининград на 2024 год

Стоимость билета на рейсах из Москвы в Калининград составит 6400 рублей в один конец. В обе стороны — 10650 рублей. Тарифы будут действовать на протяжении большей части 2024 года, включая школьные каникулы, майские праздники и период летних отпусков. Повышение на 6% запланировано на октябрь.