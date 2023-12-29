«Аэрофлот» продлевает программу «плоских» тарифов в Калининград на 2024 год. Информацию об этом опубликовали на сайте авиакомпании.
Стоимость билета на рейсах из Москвы в Калининград составит 6400 рублей в один конец. В обе стороны — 10650 рублей. Тарифы будут действовать на протяжении большей части 2024 года, включая школьные каникулы, майские праздники и период летних отпусков. Повышение на 6% запланировано на октябрь.
По условиям тарифа в стоимость включено одно багажное место. Билеты можно приобрести на любую дату с 1 января по 30 сентября 2024 года. Детям до 12 лет, которые путешествуют с взрослыми на отдельном месте, предоставляется скидка 15%.
Ранее в «Аэрофлоте» сообщили, что перевозки пассажиров в Калининград по «плоскому» тарифу за полгода выросли на 23,7%. За шесть месяцев предложением воспользовались 261,6 тысяч человек.
«Аэрофлот» начал продажу билетов по «плоским» тарифам весной 2015 года. Тогда стоимость перелёта в обе стороны составляла 7500 рублей, в одну — 4500. На каждый рейс доступно ограниченное количество билетов.