«Оливье с ананасами? Я знаю, как все относятся». Необычные новогодние рецепты от петербуржцев

«Маринованную селедку надо хорошенько промыть, чтобы убрать излишнюю соленость, затем удалить кожу и кости. Потом её необходимо нарезать на мелкие кусочки (я измельчаю в блендере). После этого очистите яблоки от кожуры и семян, затем нарежьте их на кубики или измельчите в блендере для более гладкой текстуры. Нарежьте лук мелкими кубиками или измельчите. Варите яйца в течение 10−12 минут, затем остудите, очистите и мелко нарежьте», — перечислил он последовательность.