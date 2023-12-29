Где будут елки в новогоднюю ночь в Екатеринбурге. Список

Центром притяжения екатеринбуржцев станет площадь Обороны, в поселке Исток на Главной, 13 радовать глаз будут ледяной символ года — дракон, елка и залитый хоккейный корт. В микрорайоне Кольцово на Спутников, 7 также можно будет найти нарядную елку, детскую горку и каток. В Компрессорном возле КСК «Олимп» (Латвийская, 19) и в микрорайоне Чапаевский (Лагерная, 1) украсили большие новогодние деревья, а на Птицефабрике установят ледяную фигуру и елку.