«Деньги вернуть не хотят?»: Алиханов — о тех, кто не стал работать после бесплатного обучения от службы занятости

В 2023 году из 2 400 безработных, которые прошли бесплатное переобучение по направлению от службы занятости, официально трудоустроились чуть больше 60%. Такую статистику привела региональный министр соцполитки Анжелика Майстер на оперативном совещании в пятницу, 29 декабря.
В ответ на это губернатор Антон Алиханов заподозрил, что многие работают неофициально и не платят налоги.
Анжелика Валерьевна, вот почти 2 400 человек обучено, а сколько трудоустроено? 61,2%. Почему так мало? То есть почти 40% — мы на них потратили время, деньги, а они на работу не пошли. А денег они вернуть не хотят?
Министр призналась, что в некоторых случаях «присутствует теневая занятость». Майстер подчеркнула, что в следующем году будет сделан акцент на рабочих специальностях, которые остро нужны на промышленных предприятиях. Через службу занятости будут обучать станочников, токарей и фрезеровщиков.
Уровень общей безработицы в регионе составляет 3%.