Ректор ОмГУ Замятин объяснил причины массового увольнения преподавателей вуза

Об этом он сообщил в интервью изданию «Коммерческие вести».
По словам Замятина все дело в изменении системы распределения нагрузки, которая теперь стала единой для всего преподавательского состава.
Если прежде на разных факультетах нагрузка выстраивалась по-разному, из-за чего у некоторых преподавателей возникали крупные переработки до 1000 часов на ставку.
После введения новой системы все оказались в равных условиях, в том числе и по части оплаты. Некоторым это не понравилось.
Между тем ректора это, как и факт массового увольнения преподавателей, в том числе профессуры, не удивил.
Даже наоборот, по словам Замятина, в результате коллектив университета омолодился. Теперь средний возраст преподавателей ОмГУ составляет 49 лет вместо 54. А число преподавателей моложе 39 лет выросло практически вдвое: с 67 до 116 человек.
Вот только замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев почему-то продолжает считать ситуацию в главном вузе региона «непростой».