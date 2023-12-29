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Ректор ОмГУ Замятин объяснил причины массового увольнения преподавателей вуза

Ректор ОмГУ Сергей Замятин объяснил причины массового увольнения преподавателей вуза введением «равных для всех условий», что, по его мнению, даже неплохо.

Об этом он сообщил в интервью изданию «Коммерческие вести».

По словам Замятина все дело в изменении системы распределения нагрузки, которая теперь стала единой для всего преподавательского состава.

Если прежде на разных факультетах нагрузка выстраивалась по-разному, из-за чего у некоторых преподавателей возникали крупные переработки до 1000 часов на ставку.

После введения новой системы все оказались в равных условиях, в том числе и по части оплаты. Некоторым это не понравилось.

Между тем ректора это, как и факт массового увольнения преподавателей, в том числе профессуры, не удивил.

Даже наоборот, по словам Замятина, в результате коллектив университета омолодился. Теперь средний возраст преподавателей ОмГУ составляет 49 лет вместо 54. А число преподавателей моложе 39 лет выросло практически вдвое: с 67 до 116 человек.

Вот только замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев почему-то продолжает считать ситуацию в главном вузе региона «непростой».

образование