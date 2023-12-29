Ректор ОмГУ Замятин объяснил причины массового увольнения преподавателей вуза

Даже наоборот, по словам Замятина, в результате коллектив университета омолодился. Теперь средний возраст преподавателей ОмГУ составляет 49 лет вместо 54. А число преподавателей моложе 39 лет выросло практически вдвое: с 67 до 116 человек.