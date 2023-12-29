Стоимость проезда по Единой карте петербуржца не будут менять в 2024 году

Власти города сделали новогодний подарок держателям «Единой карты петербуржца»: стоимость оплаты проезда не изменится в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
За разовую поездку в метро по-прежнему придётся заплатить 47 рублей. В наземном транспорте стоимость проезда будет стоить 42 рублей при оплате физической картой и 40 рублей — при оплате через приложение на смартфоне.
В течение всего следующего года решено сохранить действие 10% кэшбэка при пополнении счёта школьного питания с помощью ЕКП. Стоит также отметить, что число держателей карты в 2024 году превысило 1,6 миллиона человек.
За год держатели карты сэкономили на поездках в метро более 1,4 миллиарда рублей в общей сложности. А общая сумма сэкономленных средств по льготному тарифу карты составила 4,3 миллиарда рублей.