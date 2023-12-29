В «Храброво» пассажиров просят заранее приезжать в аэропорт на новогодних каникулах

В «Храброво» просят пассажиров заблаговременно приезжать для прохождения предполетных формальностей в новогодние выходные. Объявление об этом опубликовано в официальном Telegram-канале аэропорта.
В пресс-службе напомнили, что пассажиров обслуживают по электронным посадочным талонам, однако следует закладывать «достаточное время» на регистрацию багажа и другие формальности.
«Регистрация пассажиров и оформление багажа на внутренние рейсы в аэропорту “Храброво” начинается за два часа и заканчивается за 40 минут до вылета рейса. Также вы можете пройти регистрацию онлайн на сайтах авиакомпаний», — напомнили в аэропорту.
Уточнить время отправления и прибытия рейсов можно в справочной по телефону +7 (4012) 550−550. Актуальная информация о рейсах также отображается на онлайн-табло на сайте аэропорта.