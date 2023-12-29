В «Храброво» пассажиров просят заранее приезжать в аэропорт на новогодних каникулах

«Регистрация пассажиров и оформление багажа на внутренние рейсы в аэропорту “Храброво” начинается за два часа и заканчивается за 40 минут до вылета рейса. Также вы можете пройти регистрацию онлайн на сайтах авиакомпаний», — напомнили в аэропорту.